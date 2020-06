L'Aquila, primo caseificio in consorzio del Gran Sasso

(ANSA) - L'AQUILA, 13 GIU - "L'Aquila prova a reagire all'ennesimo attacco, la pandemia dopo il terremoto, inaugurando il suo primo caseificio in consorzio di allevatori e produttori caseari, consapevole della qualità del proprio territorio, virus free, acqua e aria pulita, e proponendosi all'Italia come produttore di alimenti di altissima qualità, sani, a km zero". La sintesi del significato storico della nascita del Consorzio dei 13 allevatori aquilani, simbolo il rosone di Collemaggio, lo ha fatto la deputata Stefania Pezzopane che insieme all'assessore regionale all'Agricoltura Emanuele Imprudente ha tenuto a battesimo l'inaugurazione, a Bazzano, del primo consorzio totalmente aquilano di produttori caseari, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Per ora riguarda l'area aquilana, in attesa di allargare a comuni limitrofi. Nel progetto anche la collaborazione con le Università di Perugia e Padova che hanno seguito il miglioramento zootecnico e agroforestale del consorzio, con solo latte di mandrie e greggi aquilane. (ANSA).