Vacanze in sicurezza: 15 Comuni montani, unica destinazione

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 12 GIU - Un'app per gestire le file, un protocollo sanitario con strategie per affrontare eventuali emergenze, percorsi ciclabili, cartellonistica coordinata, portale informativo con sistema Dms (Destination Management System) accessibile a enti pubblici e attività private: quindici Comuni dell'Alto Sangro, dell'area del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e dell'Alta Valle del Sagittario, con capofila castel di Sangro, stringono una 'grande alleanza' anti Covid-19, con la regia della Dmc Alto Sangro Turismo. "Sono misure che ambiscono a trasformare il territorio in una vera destinazione turistica - spiega il presidente della Dmc Ernesto Paolo Alba - Insieme, amministratori pubblici e operatori turistici di oltre 15 Comuni, in un progetto che dalla fase sperimentale diventerà infrastruttura da mettere a disposizione di tutta l'area dell'Appennino". I Comuni: Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea, Scanno, Villalago.

