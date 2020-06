Musica, Fabrizio Bosso e Joe Barbieri stasera a 'Interno 8'

Saranno il cantante e musicista Joe Barbieri e il trombettista jazz Fabrizio Bosso i due ospiti speciali della quinta puntata di "Interno 8", in onda oggi, venerdì 12 giugno alle 20.20 su Rete8 e in diretta su Rete8.it e pagine social dell'emittente. Barbieri ha di recente scritto e prodotto 'Tu, io e domani', canzone registrata in collaborazione con alcuni amici come Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere, Tosca e Luca Bulgarelli. Le vendite della canzone sono state destinate alla Protezione Civile, impegnata a contrastare gli effetti del Covid-19 in Italia. Bosso parlerà della sua frenetica vita d'artista in giro per il mondo. Previsto anche un omaggio al cantante, compositore e pianista Bruno Martino, mancato il 12 giugno di 20 anni fa. Con la conduttrice Paola De Simone tornano la consueta rubrica di Tiziana Di Tonno, l'editoriale di Luca Pompei e l'accompagnamento musicale di Alessandro De Berardinis.

Il pubblico da casa potrà interagire con gli ospiti in studio attraverso i canali social di Rete8, Rete8.it, Facebook e YouTube. (ANSA).