Sanità: M5S, Regione rimuova Schael per manifesta incapacità

PESCARA, 09 GIU - "La Giunta dovrebbe rimuovere dal suo incarico il Direttore Generale Schael per incapacità manifesta nella gestione della Asl 02 di Lanciano Vasto Chieti" a chiederlo sono stati i Consiglieri regionali del M5S Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri nel corso della seduta di Consiglio regionale che si è tenuta oggi a L'Aquila.

"La Asl 02 - spiegano - dall'arrivo del nuovo Direttore Generale si è distinta per una gestione dei servizi e delle competenze confusionaria e insufficiente. A partire dalla lentezza con cui sono arrivati i risultati sui tamponi e sulla loro modalità di classificazione, inspiegabilmente diversa rispetto al resto della Regione, che ha creato un vero e proprio caso in Abruzzo durante l'emergenza Covid. Una scelta questa che non ha trovato nessun tipo di motivazione accettabile nemmeno dall'Assessore Verì, ma che ha causato conseguenze gravissime.

Abbiamo avuto casi di personale sanitario asintomatico lasciato a lavoro nelle corsie degli ospedali pur senza conoscere il risultato del test, o cittadini lasciati in quarantena preventiva per settimane prima di ricevere risposte definitive, o casi in cui il tampone è addirittura andato perso".

"Come se non bastasse - incalzano i consiglieri - si aggiunge a tutto questo la lentezza cronica con cui gli uffici rispondono agli accessi agli atti, senza per altro mai fornire risposte nel merito sulle questioni da noi più volte sollevate.

Non da ultimo, è palese la costante sottrazione al confronto con le forze politiche del territorio che non fanno parte della maggioranza del Consiglio regionale, ma che rappresentano migliaia di cittadini del territorio abruzzese. Se il direttore Schael vuole fare politica invece che trovare soluzioni ai problemi della Asl 02, sarebbe il caso che questa Giunta lo sostituisse con chi ha la reale volontà di dirigere l'azienda sanitaria con serietà e correttezza istituzionale." concludono.

