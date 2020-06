Provenzano firma decreto che istituisce Zes in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 09 GIU - "La Zes è una grande opportunità per lo sviluppo regionale, ma a fare la differenza sarà la capacità di programmare strategicamente". Con queste parole il ministro Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, attraverso una nota, annuncia di avere firmato, nella giornata di oggi, il decreto istitutivo della Zona Economica Speciale per la Regione Abruzzo.Il provvedimento è finalizzato ad attrarre investimenti, in particolare nell'ambito dell'economia portuale e in settori come la logistica, i trasporti ed il commercio, attraverso una semplificazione delle strutture amministrative e la possibilità di accedere a sgravi fiscali."Programmare strategicamente - ha aggiunto il ministro Provenzano - significa puntare, ad esempio, sulla trasversalità, le risorse nazionali ed europee della coesione già disponibili, e quelle che arriveranno ai territori con il recovery plan. La sfida è accelerare la spesa recuperando i ritardi - ha concluso il ministro - spendere bene e rapidamente per fronteggiare meglio la crisi e ripartire".

(ANSA).