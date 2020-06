Francavilla al Mare, mobilità green per l'estate 2020

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 09 GIU - Mobilità green grazie a monopattini elettrici, e-bike e segway a Francavilla al Mare (Chieti) che per l'estate 2020, nella riorganizzazione post emergenza sanitaria, vedrà tanti cambiamenti nella vita quotidiana di luoghi a vocazione turistica. Ecco quindi un'arena da mille posti, modulabile e itinerante, un vero e proprio teatro in grado di ospitare gli eventi del cartellone estivo.

Sulla mobilità sostenibile si punta molto per rendere vivibile, accogliente e sicura la città che ha a disposizione una pista ciclabile su circa 6 dei 7 chilometri di costa. "Sarà un'estate diversa dalle altre - dice il sindaco Antonio Luciani - Gli eventi dovranno essere svolti seguendo le restrittive indicazioni del governo. Perciò abbiamo pensato alla 'Love Arena', che sarà realizzata in economia poiché negli anni ci siamo dotati di attrezzature utili alla gestione di eventi.

Creeremo un sistema di prenotazione per evitare assembramenti e vivere un'estate come Francavilla merita". (ANSA).