Fase 2: al via sanificazione Museo delle Genti Pescara

(ANSA) - PESCARA, 09 GIU - Sono stati effettuati questa mattina i lavori di sanificazione del Museo delle Genti d'Abruzzo e del Museo Cascella. Le due strutture espositive si preparano in questo modo a ripartire con visite ed eventi, adeguandosi alla normativa anticontagio.

Il lavoro è curato dalla ditta specializzata DBF di Manoppello secondo le linee guida formulate dalla Direzione Generale educazione ricerca e istituti culturali del Mibact.

"Riteniamo assolutamente necessario - precisa la direttrice della Fondazione Museo delle Genti, Letizia Lizza -, in conformità con quanto previsto dalla legge, procedere a un'operazione di sanificazione che tuteli sia i visitatori che il personale delle nostre strutture. I musei, per come li intendiamo, sono luoghi di aggregazione e tali vogliamo mantenerli, pur rispettando il distanziamento imposto dall'emergenza sanitaria".

Le difficoltà e i costi della sanificazione in ambienti museali riguardano proprio la necessità di adottare procedure che, salvaguardando la salute, rispettino il delicato equilibrio delle opere d'arte custodite nelle sale. (ANSA).