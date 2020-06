TvSei, due esclusive Blue Cinema, 'Corpo' e 'Pasolini'

(ANSA) - PESCARA, 08 GIU - Sull'emittente abruzzese Tv SEI - canale 14 del digitale terrestre - due esclusive cinematografiche della "Blue Cinema Tv" di Daniele Baldacci.

Tutti abruzzesi gli artisti che si celano dietro le opere "Corpo" e "Pasolini. Poesia e sangue", dalla produzione alla regia.

"Due progetti paralleli molto interessanti - dichiara Baldacci - Sono stato subito entusiasta quando mi hanno proposto i soggetti di questi lavori". 'Corpo' è un cortometraggio parte dal ritrovamento di un cadavere e dimostra, nelle contraddizioni della psiche umana, che non tutto è sempre come appare. Il film, riconosciuto dal Mibact di interesse culturale nazionale, ha già ricevuto riconoscimenti tra i quali il premio al festival "scrittura e immagine". Anche "Pasolini. Poesia e sangue" ha già ricevuto il plauso della critica. Il docufilm si propone di far luce sulle ombre che aleggiano sulla morte dello scrittore.

"Pasolini. Poesia e sangue" andrà in onda mercoledì 10 giugno alle 21.15, "Corpo" giovedì 11 alle 20.30. (ANSA).