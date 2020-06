Lite in famiglia, ucciso 74enne nel pescarese

(ANSA) - BRITTOLI, 06 GIU - Un pensionato di 74 anni, Cesidio Cocco, di Brittoli (Pescara), è stato ucciso questa mattina nel corso di una lite familiare: la moglie 66enne, rimasta ferita, è stata trasportata in ospedale dove le sono state riscontrate ferite lacero contuse ed ematomi al volto; le sue condizioni non sono però gravi. I carabinieri della Compagnia di Penne e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pescara stanno ricostruendo l'accaduto. La dinamica dell'accaduto è da chiarire, così come le cause della morte dell'uomo. Da accertare anche chi sia stato a colpire l'uomo, se la moglie o uno dei figli. In un primo tempo le ferite sembravano compatibili con delle coltellate, ma invece la morte di Cocco, avvenuta nel corso della lite, potrebbe essere stata causata anche da un trauma derivante dall'uso di un oggetto contundente. Sul luogo della tragedia, verificatasi in contrada San Giuseppe, non lontano dal cimitero del paese, si è portato anche il medico legale, oltre al comandante provinciale dell'Arma colonnello Eduardo Gambardella. (ANSA).