Escursioni fra borghi, storia e natura

(ANSA) - SULMONA, 30 MAG - Con mille chilometri di sentieri, in gran parte oggetto di recente manutenzione, e i centri visita adeguatamente riorganizzati per accogliere nel rispetto delle norme di sicurezza, riapre al pubblico il Parco Nazionale della Majella. Da oggi fino al 2 giugno sono in programma escursioni guidate, alcune delle quali adatte anche a bambini dai 5 anni.

"Quello della Majella è un parco per esperti, ma anche per famiglie che vogliano fare passeggiate nella natura - dice il presidente del Parco Lucio Zazzara - In realtà è un grande sistema insediativo, storicamente molto sedimentato e consolidato e per questo interessante, dove tutto si integra, insediamento umano e natura. Molti nuclei storici sono ambienti interessanti non solo dal punto di vista urbano e architettonico, ma anche luoghi dove si entra in contatto con un sistema produttivo, con un'offerta di prodotti tipici e ricettività di vario genere. In più, il Parco, per sua natura, è il luogo della salute". Le visite saranno su prenotazione, per gruppi di non oltre 10 persone. (ANSA).