Torna 'Interno8', stasera Roberto Pedicini e Sergio Caputo

(ANSA) - PESCARA, 29 MAG - Sono Sergio Caputo e Roberto Pedicini gli ospiti, questa sera, della terza puntata di "Interno 8", appuntamento settimanale di intrattenimento e approfondimento in diretta, il venerdì dalle 20.20, su Rete8 e sui canali social dell'emittente Rete8.it, Facebook, Twitter e YouTube. Il cantautore presenterà il nuovo brano "Ecris moi ecris moi" che riassume i suoi progetti. E Roberto Pedicini parlerà del suo attuale programma radiofonico "Bob Revenant" su Radio Freccia, ripercorrendo poi alcuni momenti della sua brillante carriera di doppiatore. Non mancheranno l'editoriale di Luca Pompei, la rubrica dell'influencer Tatiana, alias Tiziana Di Tonno, e l'accompagnamento musicale di Alessandro De Berardinis, tutto con la conduzione e direzione di Paola De Simone. Come sempre il pubblico da casa potrà partecipare interagendo con gli ospiti in studio attraverso i social.

