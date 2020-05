Nevica a Campo Imperatore

(ANSA) - L'AQUILA, 29 MAG - Nevicata in corso a Campo Imperatore, 2100 metri di quota sul Gran Sasso, con temperatura 0.5 gradi. La webcam (in diretta) della stazione dell'associazione meteorologica Aq Caput Frigoris ( https://www.facebook.com/aqcaputfrigoris/ ) da un paio d'ore sta immortalando la precipitazione che segue quella a sorpresa di due giorni fa, quando la nevicata notturna in quota era stata accompagnata da forte vento con raffiche fino a 100 km orari.