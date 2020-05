Guida ubriaco a zig zag in galleria, denunciato imprenditore

(ANSA) - CHIETI, 29 MAG - Aveva un tasso alcolico tre volte superiore al consentito l'imprenditore di 50 anni, residente in provincia di Chieti, che alle 2 della scorsa notte è stato fermato dalla Polizia Stradale di Chieti sulla circonvallazione di Francavilla al Mare. La pattuglia, che era impegnata in un controllo finalizzato a contrastare le condotte più pericolose alla guida, dopo aver notato all'interno della galleria 'Le Piane', un'autovettura che procedeva a zig zag, creando un grave pericolo per la circolazione stradale, si è messa all'inseguimento per bloccare l'auto. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa fino ad un massimo di due anni. Il conducente non si è fermato all'alt, ha proseguito, e solo dopo alcuni chilometri, grazie ad un'abile manovra di guida dei poliziotti, è stato possibile fermarlo. Il 50enne, sottoposto alla prova dell'etilometro, è risultato avere un tasso alcolico di 1,65 grammi per litro. (ANSA).