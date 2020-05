Comuni: Lanciano, Patrizia Bomba nuovo assessore

(ANSA) - LANCIANO, 28 MAG - E' Maria Patrizia Bomba, 68 anni, la nuova assessora alla Mobilità, Commercio, Digitalizzazione e Agricoltura al comune di Lanciano dopo le dimissione per motivi personali, lo scorso 20 maggio, di Francesca Caporale. La scelta, ufficializzata, è scaturita al termine dell'incontro tra il sindaco Mario Pupillo e i rappresentanti di Articolo 1 e Insieme@Sinistra. Il decreto di nomina verrà formalizzato sabato 30 maggio e a seguire ci sarà la presentazione alla stampa.

Patrizia Bomba entra in Giunta come esterna. Era stata già candidata alle Amministrative 2016 dove era giunta terza nella lista Insieme@Sinistra. Il neo assessore, ex dipendente Asl in pensione, è attualmente presidente dell'associazione volontari ospedalieri AVO di Lanciano. (ANSA).