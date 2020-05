Bussi: ministero Ambiente dà il via a revoca bando bonifica

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - Il ministero dell'Ambiente ha inviato nei giorni scorsi una comunicazione all'Ati Dec Deme per ufficializzare l'avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'assegnazione del bando di bonifica per la discarica 2A/2B dei mega veleni della Montedison di Bussi sul Tirino (Pescara).

Alla società i dirigenti ministeriali hanno concesso 15 giorni di tempo per opporsi e contro dedurre le motivazioni alla base del procedimento di revoca avviato. Il ministero dovrà valutare eventuali osservazioni della ditta ed emanare il provvedimento finale del procedimento. (ANSA).