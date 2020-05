Bussi: Blasioli, perchè Procura non interviene su 2A/2B?

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - "La Procura di Pescara avrebbe già dovuto fare il proprio intervento proprio su queste aree 2A e 2B che continuano ad inquinare, sfornite come sono di Mipre e Mise e che da 13 anni sono ancora causa di un voluminoso inquinamento delle nostre acque e del nostro mare, lascia il tempo che trova e non porta un solo risultato in più all'Abruzzo e al nostro ambiente. Sono convinto, invece, che la Commissione d'inchiesta regionale, vada ricostituita immediatamente e credo che il Ministero farebbe bene a fare una operazione verità su ciò che intende fare, portando a conoscenza della comunità le proprie strategie e le motivazioni, con trasparenza, in modo che ciascuno nei propri ruoli, possa farsi il proprio convincimento". Lo afferma il consigliere regionale Antonio Blasioli in riferimento alle vicende della megadiscarica dei veleni di Bussi. (ANSA).