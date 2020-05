A Valle Castellana colonnine per auto elettriche

(ANSA) - VALLE CASTELLANA, 27 MAG - Due colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono state installate nel territorio del Comune di Valle Castellana (Teramo). "Si tratta di un'importante novità per il nostro territorio - dichiara il sindaco Camillo D'Angelo - Siamo tra i primi in Abruzzo, soprattutto tra i piccoli comuni della fascia appenninica, a fornire questo servizio". Un'ulteriore svolta green per il Comune. "Già alcuni anni fa, quando ero assessore ai Lavori Pubblici, completammo un intervento di riqualificazione energetica del Municipio che ci permise di passare da una classe energetica dell'edificio F alla A". "Credo che sia un ulteriore segnale di ripresa e speranza per il nostro territorio che, dopo gli eventi sismici e atmosferici degli ultimi anni - prosegue il primo cittadino - ha dovuto affrontare anche l'emergenza sanitaria, dimostrando grande unità e impegno. Ora i cittadini di Valle Castellana potranno decidere di acquistare auto elettriche, tagliando i costi del viaggio e puntando su una mobilità sostenibile". (ANSA).