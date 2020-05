Le nebulose Laguna e Trifida su 'Sky and Telescope'

(ANSA) - LANCIANO, 26 MAG - La spettacolare foto delle nebulose Laguna (M8) e Trifida (M20), nella costellazione del Sagittario, circondate dallo sfondo della Via Lattea, è stata selezionata dalla rivista mondiale di astronomia amatoriale 'Sky and Telescope' e pubblicata nella sua online gallery. L'immagine è stata ottenuta da Antonio Ferretti e Attilio Bruzzone del Gruppo Astrofili Frentani di Lanciano dopo settimane di lavoro.

"La fotografia astronomica - dice Ferretti - richiede un grande lavoro di preparazione e pazienza. Quella pubblicata su Sky and Telescope è risultato di una sequenza di 94 pose fotografiche, un totale di 37 ore distribuite in 17 notti. Il telescopio ha dovuto mantenere perfettamente inquadrate le due nebulose, acquisendo la loro luce con diversi filtri, per eliminare l'inquinamento luminoso e far emergere tutti i dettagli di Laguna e Trifida". Le ore di ripresa digitale sono state integrate al computer per ottenere l'immagine finale. "Parliamo di diverse frequenze luminose" aggiunge Bruzzone che ha curato l'elaborazione computerizzata". (ANSA).