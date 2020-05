Consiglio Abruzzo:Testa, pessima figura su Garante Infanzia

(ANSA) - PESCARA, 26 MAG - "A fronte di proposte di leggi regionali di spessore ed utili alla collettività abruzzese approvate, quest'oggi in Consiglio regionale, sulla nomina dell'importante figura del Garante dell'Infanzia, il centrodestra ha fatto una pessima figura. Non è stato possibile eleggere il nominativo indicato da una forza politica di maggioranza, e sento il dovere istituzionale di evidenziare quanto l'avvenimento risulti parecchio increscioso". Così, il Capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa.

"Da capogruppo di Fdi, inoltre, da sempre vicino ad una tematica così sensibile come quella del delicato mondo dei bambini e dall'adolescenza, tanto da avanzare una richiesta di l'indagine conoscitiva sul sistema degli affidi in Abruzzo, mi sento ancor più indignato. È compito nostro tutelare i diritti dei minori con ogni strumento di cui disponiamo, ed il Garante è di fondamentale importanza, quale organo di promozione e vigilanza dei diritti dell'infanzia e adolescenza sul territorio , anche nell'ottica di colmare le attuali lacune del Sistema, in ordine a svariati aspetti che attengo alla vita, alla crescita e alla formazione dei più piccoli. La mancata nomina è un grave errore cui occorre porre un celere rimedio". (ANSA).