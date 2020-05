Consiglio Abruzzo:Sospiri,no giochetti politici su bambini

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAG - "E' grave non aver votato oggi il Garante dell'Infanzia, non si fanno questi giochetti politici quando ci sono di mezzo i bambini. Non abbiamo scritto una bella pagina della storia del Consiglio regionale". E' la denuncia, in parte rivolta alla sua maggioranza, da parte del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, formulata in una nota al termine della seduta nel corso della quale è saltata la nomina del garante per la infanzia. "Questa legge era importante e l'avevamo resuscitata dai cassetti impolverati del Consiglio regionale, non andava mischiato il livello politico su questo argomento - ha spiegato ancora l'esponente di Forza Italia. (ANSA).