Basketball Teramo, impianti aperti in sicurezza

(ANSA) - TERAMO, 26 MAG - Riaperti gli impianti di Campo della Cona e Palestra San Gabriele, in caso di pioggia, a Teramo. "Lo facciamo in assoluta sicurezza - spiega Asd Basketball Teramo - per il nostro staff, i giocatori e le loro famiglie, rispettando minuziosamente i protocolli del governo, della Regione integrandoli con il documento di valutazione rischi". A giugno e luglio i ragazzi potranno svolgere attività motoria individuale e all'aperto. "Verrà sfruttato il campo di calcio in erba sintetica nella sua ampiezza - specifica Asd Basketball - al quale si aggiunge uno regolamentare da Basket con 4 canestri e la possibilità di accesso al parco fluviale".

In questa prima settimana, annunciano, ripartiranno tutti i gruppi dall'annata 2010 ai 2002 con ingressi scaglionati: dopo alcuni giorni di rodaggio, tenendo sotto controllo le direttive del governo, andremo a scatenare i più piccoli, annate dal 2015 al 2008, nel centro estivo da giugno che ci vedrà impegnati per tutta l'estate". (ANSA).