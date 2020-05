Pascolo abusivo nel cuore del Parco d'Abruzzo Lazio e Molise

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 25 MAG - Senza autorizzazione una mandria di bovini ha sconfinato in un'area del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm) circa un mese in anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. E' accaduto a Gioia dei Marsi (L'Aquila), in località Templo, dove i bovini si sono recati perché incustoditi nell'area di svernamento, ubicata più a valle. Con un'operazione congiunta di Servizio di Sorveglianza del Pnalm e Carabinieri Forestali è stato possibile identificare il titolare dell'allevamento e ottenere che il bestiame tornasse nell'area di provenienza. Il trasgressore sarà deferito all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo in area protetta, con sanzione amministrativa derivante dall'applicazione della L.R. 3/2014.

Nei giorni scorsi, durante la verifica della presenza di bocconi avvelenati a Montenero Valcocchiara, nell'area contigua del versante molisano del Parco, Guardiaparco e Cc Forestali del Nucleo Cinofilo Antiveleno di Frosolone hanno trovato i resti di 7 bovini adulti e un equino. (ANSA).