Incidenti stradali, scontro nel Pescarese, quattro feriti

(ANSA) - PENNE, 25 MAG - Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale accaduto a Penne (Pescara) in località San Pellegrino sulla Ss 81. Secondo una prima ricostruzione un furgoncino sul quale viaggiavano alcuni operai si è scontrato con un'auto Fiat Panda. A riportare le conseguenze più serie è stato il conducente della vettura, un 42enne della provincia di Pescara, trasportato in ambulanza all'ospedale del capoluogo. Ferite lievemente le altre persone coinvolte, medicate sul posto o trasportate al 'San Massimo' di Penne (Pescara). Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara). (ANSA).