2 giugno: Frecce tricolori all'Aquila il 26 maggio

(ANSA) - L'AQUILA, 24 MAG - In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, la città dell'Aquila, come capoluogo della regione Abruzzo, sarà interessata dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale che effettuerà una serie di passaggi, toccando tutte le regioni italiane "e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e ripresa": l'appuntamento con le frecce tricolori è per il pomeriggio di martedi 26 maggio. Lo fa sapere il prefetto, Cinzia Torraco, che invita "la popolazione a vivere tale importante iniziativa con la partecipazione che essa merita, per il carattere simbolico e di coesione che rappresenta, ma nel contempo esorta altresì la cittadinanza a rispettare con attenzione le normi vigenti in tema di divieto di assembramenti e di rispetto della distanza interpersonale". La Pattuglia Acrobatica Nazionale decollerà a partire dal 25 maggio da Rivolto, sede delle Frecce Tricolori, e toccherà, nell'arco di cinque giorni, tutti i capoluoghi di regione.

(ANSA).