Fase 2, dal 25 maggio riaprono palestre e piscine

(ANSA) - SILVI, 23 MAG - Lunedì 25 maggio, dopo l'emergenza coronavirus, potranno riaprire anche in Abruzzo palestre e piscine. È il caso dell'Universo Sport Centre di Silvi (Teramo) dove la palestra, ma anche le piscine coperte da 16 e 25 metri, potranno tornare ad ospitare soci e clienti. "Ripartiamo dopo oltre due mesi di chiusura - spiega Lamberto Calore, direttore generale del centro sportivo - in base al Protocollo che prevede alcune prescrizioni e delle novità come l'utilizzo dei guanti, la pulizia continua e dopo il singolo utilizzo di attrezzi fissi e mobili, e l'ingresso negli spogliatoi ma, per il momento non l'uso delle docce. Ovviamente, affidandoci alla sensibilità dei clienti, ci sarà da rispettare il distanziamento sociale di 2mq in palestra e 7 mq in piscina dove l'acqua clorata rappresenta una forte resistenza ad un eventuale contagio. La vera novità è quella che si verrà su prenotazione per email".Previsto tramite l'utilizzo dei voucher, il recupero per pari importo dei soldi degli abbonamenti che non sono stati utilizzati dal 10 marzo.

(ANSA).