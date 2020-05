Bussi:Testa (FdI), sconcertante pareri discordanti su revoca

(ANSA) - PESCARA, 23 MAG - "Definisco sconcertanti le notizie emerse oggi sull'agenzia di stampa ANSA, relative al contenuto del parere dell'Avvocatura generale dello Stato sulla revoca della gara per la bonifica delle discariche 2A e 2B a Bussi: l'Avvocatura definisce la revoca della gara come 'soluzione non esente da rischi di contenzioso ad esito inverto', diversamente da quanto affermato dal Direttore Generale del Ministero, Lo Presti, secondo il quale il succitato parere 'ha confermato l'opportunità di addivenire alla revoca ovvero all'annullamento dell'aggiudicazione'". A intervenire è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.

"È incomprensibile - aggiunge - come una valutazione così delicata ed importante - dalla quale possono derivare serie conseguenze non solo di carattere ambientale e di salute pubblica, ma anche di tipo economico e di danno erariale - possa essere fatta con così poco rigore e soprattutto con scarsa trasparenza".

"Torno, altresì, a ribadire - sottolinea - come sia ugualmente preoccupante l'ammissione di Morassut circa i 50 milioni di euro, che erano destinati a garantire la bonifica di quelle aree, rispediti al Mef e che dovranno essere nuovamente ridestinati. Perché tutta questa fretta nella restituzione dei fondi che erano stati assegnati all'Abruzzo prima ancora di avviare il procedimento di annullamento della gara o di avere garanzie che Edison realizzerà la bonifica? Non mi sembra un comportamento né sensato né tanto meno giusto nei confronti della nostra regione". (ANSA).