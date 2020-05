Bussi: Prc, Costa e Morassut hanno aggiunto un disastro

(ANSA) - PESCARA, 23 MAG - "Sono riusciti a trasformare una vittoria del nostro territorio - la sentenza che condanna Edison - in una sconfitta cancellando repentinamente una procedura lunga anni per la bonifica integrale della discarica. Al disastro ambientale che ben conosciamo hanno aggiunto un nuovo disastro politico-amministrativo". A sostenerlo sono i rappresentanti del Prc, il segretario nazionale Maurizio Acerbo, e il segretario provinciale di Pescara Corrado Di Sante, rivolgendosi al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa e il sottosegretario del dicastero, Roberto Morassut.

"La sentenza poneva questioni da affrontare seriamente e confrontandosi con gli enti locali e la Regione e con ambientalisti che seguono il caso da anni. Il parere dell'Avvocatura dello Stato avrebbe richiesto un confronto serio sui passi da compiere non di azzerare tutto. Tutti sanno che interesse della Edison è quello di non fare la bonifica con rimozione integrale dei rifiuti prevista nel progetto del commissario Goio ma una tombatura che costa molto meno ma lascia le sostanze tossiche sul nostro territorio. Al Ministero lavorano per Edison? Si direbbe di sì a giudicare da quanto denuncia il Forum H20. Siamo di fronte a comportamenti gravissimi sui quali va fatta piena luce. Perchè è stato negato al Forum l'accesso alla documentazione?". (ANSA).