Sepulveda: letture al Marrucino, in 371 da tutta Italia

(ANSA) - CHIETI, 22 MAG - Ben 371 lettori, organizzati anche in gruppi, hanno partecipato alla maratona di lettura dedicata a Luis Sepùlveda, lo scrittore cileno vittima del Covid 19. I partecipanti hanno inviato 350 video leggendo un brano tra i 100 libri selezionati dagli organizzatori della maratona di lettura "Chieti: La città che legge" e che saranno messi onda da domani 23 maggio a partire dalle 16 sul canale you tube del Teatro Marrucino per 24 ore. La Maratona di Lettura organizzata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo in collaborazione con la Deputazione teatrale Teatro Marrucino e il Comitato cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti, aderisce all'evento nazionale "Il Maggio dei libri", giunto alla decima edizione, e patrocinata dal Ministero per i beni e le attività cultuali e per il turismo. Dei 350 video arrivati, 94 video sono stati inviati da Chieti e il resto da ogni arte d'Italia, e anche da Svizzera, Argentina, Romania. Fra gli altri, all'evento, hanno partecipato tra gli altri Dacia Maraini oltre al Prefetto di Chieti Giacomo Barbato e al Sindaco Umberto Di Primio. La gabbianella e il gatto, Uno nessuno e centomila,I promessi sposi tra i libri più letti, ma tutti i romanzi di Luis Sepùlveda, al quale era dedicata la maratona, hanno incontrato i favori dei lettori. Il successo riscosso dalla prima edizione, che ha visto centinaia di cittadini cimentarsi nella lettura di passi di un libro dal palcoscenico del teatro Marrucino per 24 ore consecutive, non ha fermato gli organizzatori di fronte all'emergenza sanitaria. Il tema scelto è il futuro, di particolare attualità per i sentimenti di speranza, ma anche di paura che il momento attuale suscita.(ANSA).