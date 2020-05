Turismo: appello De Martinis, pronti ad accogliere al meglio

(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - "Il nostro territorio è da sempre molto gradito a tanti turisti perciò voglio invitare tutti a raggiungere la nostra bella regione e il nostro territorio perchè abbiamo tanto da offrire e siamo pronti ad accogliere al meglio tutti i turisti che vorranno scegliere Montesilvano come loro meta". È l'invito che rivolge il sindaco di Montesilvano (Pescara), Ottavio De Martinis, ai turisti dopo l'appello a fare vacanze in Italia rivolto ai cittadini dal premier Conte nel corso del suo intervento davanti alla Camera dei Deputati . "Tra le soluzioni gradite che offriamo ai turisti - aggiunge De Martinis - c'è la app sulle presenze in spiaggia e nei ristoranti che da un lato permette di avere le prenotazioni in tempo reale, dall'altro di avere la percezione di quante persone sono presenti in un determinato posto: una famiglia che vuole uscire e magari ha timore scopre che in un determinato ristorante ci sono cinque tavoli disponibili nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza".

"Quest'anno - spiega il sindaco - abbiamo anche ragionato sugli spazi, riproponendo, come accaduto negli ultimi cinque anni, l'isola pedonale sul lungomare e su Corso Umberto un giorno alla settimana in accordo con i commercianti: alla luce della pandemia tale scelta si rivela molto importante per chi vorrà fare una passeggiata. Il Governo poi ha disposto la possibilità di occupazione gratuita dei marciapiede per chi fa street food e questo potrà rappresentare un ulteriore punto di forza: stiamo ragionando insieme ai commercianti anche su come applicare il dispositivo. Infine stiamo riflettendo anche su eventi diffusi, riformulando la proposta come supporto al commercio e al turismo con postazioni in cui si possa fruire, passeggiando, di momenti di intrattenimento con complessi musicali formati da due o tre elementi".