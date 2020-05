Fase 2,ok spostamenti fuori Marche per zone limitrofe

(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - Spostamenti consentiti al di fuori delle Marche, nei limiti della provincia o del Comune confinante, per i residenti in province o Comuni collocati al confine tra Marche e altre regioni. Lo prevede un decreto del presidente della Regione Luca Ceriscioli, il n. 159 del 20 maggio, entrato in vigore la scorsa notte. Gli spostamenti sono consentiti previa comunicazione congiunta tra presidenti di Regione, presidenti delle Province o sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai prefetti competenti. (ANSA).