Bussi: sindaco, unico pensiero ministero era annullare gara

(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - "Il gruppo dirigente del ministero dell'Ambiente, con l'arrivo del ministro Costa, è notevolmente cambiato e i nuovi funzionari, che avevano il compito di dare continuità amministrativa a quanto fatto dai loro predecessori, avrebbero dovuto chiedere integrazioni al progetto o, se non soddisfatti, passare alla seconda ditta, mentre l'unica idea sulla quale hanno lavorato per due anni è stata quella di annullare la gara". Così il sindaco di Bussi sul Tirino (Pescara), Salvatore Lagatta, in merito alla decisione del ministero di annullare la gara per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate 2a e 2b della mega discarica dei veleni.

"Dopo 10 anni dalla scoperta della discarica - ha aggiunto - questa amministrazione era riuscita a far approvare il Piano di caratterizzazione, ha fatto presentare il progetto di bonifica del commissario Goio e il ministero, su quel progetto, ha indetto una gara, aggiudicata prima in via provvisoria e poi in via definitiva". Il sindaco sottolinea che "tutto questo è stato vanificato dalla nuova gestione del dicastero dell'Ambiente" e aggiunge che "solo la magistratura potrà dare una risposta ad una vicenda la cui gestione è viziata da comportamenti incomprensibili". Il sindaco replica poi agli attacchi subiti dal consigliere regionale del M5s Sara Marcozzi e dai consiglieri comunali di Progetto Bussi che hanno attaccato "il Comune e la Regione per avere rivendicato che si desse subito avvio alla bonifica delle discariche 2a e 2b e che non venissero persi i 50 milioni, e attribuendo a me la colpa di quanto sta avvenendo". Il ministero ha motivato la sua decisione facendo riferimento ad un parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. "Il Consiglio dei lavori pubblici - rimarca Lagatta - rileva carenza di approfondimenti del progetto, che avrebbe dovuto fare il ministero e non certo il sindaco".

