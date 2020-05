Bussi: Pd, da Marsilio solito attacco a Governo

(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - "Il chiarimento che abbiamo ricevuto da Roberto Morassut, sottosegretario all'Ambiente, mette da parte ogni timore sui fondi per Bussi. Dimostra inoltre ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, che il Presidente della Regione Abruzzo agisce e dichiara da tempo con l'unico scopo di supportare la propaganda politica del suo partito di riferimento, e quindi predilige scagliarsi contro il governo ogni volta che può".

Lo dichiarano il segretario regionale del Pd Michele Fina e il segretario provinciale di Pescara Nicola Maiale riferendosi alla dichiarazione di Marco Marsilio sulla vicenda della bonifica del sito di Bussi. Gli esponenti del Pd sottolineano che "il sottosegretario Morassut, che ringraziamo, ha confermato che le risorse rimarranno nella disponibilità di interventi all'interno dello stesso Sin, che il Ministero dell'Ambiente realizzerà d'intesa con la Regione Abruzzo. Sottolineiamo positivamente, inoltre, il lavoro costruttivo portato avanti dal gruppo Pd in Consiglio regionale, che ha determinato in questa settimana l'inizio delle riparazioni del capping delle aree limitrofe alla centrale Turbogas, che versavano in pessimo stato dal dicembre 2019". (ANSA).