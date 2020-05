Bussi: M5S, Ministero conferma 50 mln bonifica

(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - "Le parole del Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut, che spiega come l'Abruzzo non perderà i 50 milioni di euro destinati al SIN di Bussi sul Tirino, smentiscono, ancora una volta, le infondate accuse del Presidente di Regione Marsilio. Anche nella giornata di ieri era partito col solito ritornello di attacchi al Governo nazionale a colpi di frasi fatte e slogan, rifiutandosi però di entrare nel merito della questione. Mi auguro che, allo stesso modo, le parole del Sottosegretario servano da lezione anche a chi, come il Sindaco di Bussi Lagatta, non ha mai perso occasione per schierarsi al fianco della Giunta regionale per lanciare accuse verso lo Stato invece di mostrare un atteggiamento di corretta collaborazione tra Istituzioni". Lo dice il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi. (ANSA).