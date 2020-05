Bussi: Lavori Pubblici,alto valore e urgenza bonifica sito

"Nel restituire il progetto definitivo indirizzato a questo Consiglio Superiore, riservando l'emissione del parere richiesto, a valle delle ulteriori indagini e rilievi necessari a rendere il progetto meno approssimato e quindi più coerente col livello di progettazione, corre l'obbligo di segnalare l'alto valore dell'interesse ambientale tutelato e l'urgenza di raggiungere l'obiettivo della bonifica del sito" così Donato Carlea, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, concludeva il parere reso il 24 gennaio 2019 sul progetto di bonifica delle discariche 2A e 2B nel sito di interesse nazionale per le bonifiche di Bussi.

Il documento è stato trasmesso al Comune di Bussi come allegato alla nota con cui il direttore del Ministero Lo Presti ha comunicato la decisione del Ministero dell'Ambiente di revocare la gara per i lavori di bonifica. Il parere del Consiglio Superiore contiene alcuni rilievi circa il progetto depositato a seguito della gara europea avviata dall'allora Commissario di Governo Adriano Goio e conclusasi con l'aggiudicazione definitiva a febbraio 2018, progetto da 38 milioni di euro che prevedeva l'allontanamento definitivo dei rifiuti dalle due aree. In particolare veniva evidenziata la lacunosità del progetto su tre punti: la mancata attuazione della procedura dell'analisi di rischio, l'impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio dei rifiuti prima dell'allontanamento definitivo e la mancanza di riferimenti alle discariche circostanti destinate ad accogliere i rifiuti.

(ANSA).