Università: progetto di collaborazione tra Teramo e Armenia

(ANSA) - TERAMO, 20 MAG - Rinnovare la formazione dottorale in Armenia in linea con i principi di Salisburgo, sviluppando il quadro giuridico, gli statuti e le procedure istituzionali a sostegno di studi di dottorato integrativi e orientati a livello internazionale. E' l'obiettivo del progetto Erasmus+ Capacity Building Armdoct, di cui è partner l'università di Teramo. Il partenariato include, oltre all'ateneo teramano, dieci università e centri di ricerca armeni, il ministero dell'Istruzione, della scienza, della cultura e dello sport della Repubblica di Armenia, la Catholic University of Portugal (Portogallo), la Jean Moulin University Lyon 3 (Francia) e la Vilnius University (Lituania).

Il progetto si propone varie attività per il rafforzamento delle capacità strategiche, infrastrutturali e umane negli istituti di istruzione superiore, la revisione delle politiche istituzionali e delle procedure basate sul quadro normativo nazionale. (ANSA).