Bussi: Prc, incredibile M5S dalla parte di Edison

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - "Il ministro Costa e il governo si schierano come temevamo di fatto a favore della Edison che è stata condannata a pagare la bonifica e ha interesse a un progetto che costi poco e che non preveda la rimozione dei rifiuti tossici. Il ministro azzera il lavoro di anni senza avere neanche consultato Regione, Provincia, Comune di Bussi e associazioni ambientaliste. Poi si scippano pure i fondi stanziati per la bonifica e la reindustrializzazione. E' incredibile che la consigliera Marcozzi faccia da portavoce del Ministro difendendo l'indifendibile invece di dare voce all'Abruzzo". Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista. (ANSA).