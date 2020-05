Terme Caramanico:Comune, pronti a riaprire,salviamo stagione

(ANSA) - CARAMANICO TERME (PESCARA), 19 MAG - Dopo l'emergenza Coronavirus riapriranno le Terme di Caramanico (Pescara). Lo ha detto il vice sindaco del centro termale Antonio De Vita che ha spiegato come una volta pronto il Protocollo governativo, si potrà ripartire con il termalismo nel centro dell'alta Val Pescara: "Possiamo dire che Caramanico è pronta per la stagione turistica così come la società che gestisce le Terme e con cui abbiamo avuto vari incontri.

L'obiettivo iniziale era quello di aprire il 27 aprile, prima ovviamente che scoppiasse la pandemia. Ora passata l'emergenza siamo in attesa dell'arrivo del Protocollo ministeriale per l'apertura degli stabilimenti termali, ma la Società che gestisce le Terme ha già assicurato di aver messo in atto tutte le misure per il contenimento del Covid 19. Anche la comunità è pronta e come Amministrazione abbiamo assunto a nostra volta le misure stabilite dal Protocollo per quello che riguarda il distanziamento sociale e tutti i controlli che faremo anche per mezzo un termo scanner di cui ci siamo dotati". Il rappresentante degli albergatori di Caramanico Walter Villani: "Abbiamo provveduto alla santificazione delle nostre strutture ricettive e contiamo sull'arrivo dei turisti nel nostro comprensorio che voglio ricordare da lavoro fra terme, strutture alberghiere e esercizi commerciali a diverse centinaia di persone nel periodo estivo". Caramanico lo scorso anno ha avuto oltre centomila presenze solo per le Terme e altre 40mila nella Valle dell'Orfento. A Caramanico ci sono una ventina fra alberghi e pensioni, oltre a numerosi B&B e affittacamere.

(ANSA).