Abruzzoacasatua, dai borghi al mare

(ANSA) - PESCARA, 19 MAG - Nuovo appuntamento oggi, martedì 19, con le conversazioni in diretta Instagram per conoscere dalla voce degli Abruzzo Smart Ambassador i luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa fa parte del contenitore #Abruzzoacasatua, ideato dall'assessorato regionale al Turismo per guidare alla scoperta del patrimonio naturale e culturale chi ha solo il tempo di una gita o chi voglia organizzare una vacanza. Alle 14.00 su @Yourabruzzo, account Instagram del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo, incontro con Sabrina Cesarone e il mare. Su abruzzoturismo.it è autrice dei racconti "San Biagio a Lanciano: il 3 febbraio stop ai mal di gola con i dolci rimedi abruzzesi" e "In inverno ascoltiamo le storie dei nostri saggi: Mastro Tonino, l'ultimo dei fusai a Pretoro". Sul suo blog 'Weekend Abruzzo' Sabrina scrive che "di un luogo non ci sono solo monumenti, paesaggi, siti archeologici o miracoli da vedere. Ciò che rende un luogo speciale sono le persone che lo vivono, plasmano e rispettano". (ANSA).