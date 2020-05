Fase 2: Teramo, domani riapre la Pinacoteca Civica

(ANSA) - TERAMO, 18 MAG - Digitalizzare il polo museale.

E' l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Teramo, che oggi in occasione della giornata nazionale dei musei ha fatto un ulteriore passo verso questa direzione mettendo a disposizione sulle piattaforme social del Comune, dal sito web alla pagina Facebook fino al canale YouTube, gli ultimi tre incontri dell'iniziativa "La Pinacoteca si racconta" realizzati con la collaborazione del professor Stefano Papetti. Degli otto incontri previsti, infatti, solo cinque sono stati svolti in presenza, a causa dell'emergenza Coronavirus. "Fin da quando è iniziata l'emergenza Coronavirus ci siamo posti il problema della cultura, che rappresenta un volano per la rinascita del territorio - ha detto l'assessore con delega alla cultura Andrea Core - Oggi, in occasione della giornata nazionale dei musei facciamo un passo verso la digitalizzazione e informatizzazione del polo museale. Da oggi, infatti, metteremo a disposizione su tutte le piattaforme del Comune, gli ultimi incontri della "Pinacoteca si racconta". Da domani, inoltre, riaprirà la Pinacoteca civica, sempre con gli stessi orari e da mercoledì mattina anche il sito archeologico della Madonna delle Grazie.

"Con l'approvazione del bilancio metteremo inoltre a disposizione gratuitamente alle associazioni del territorio le sale espositive dell'Arca e di via Nicola Palma - ha concluso l'assessore - e stiamo lavorando per implementare l'accessibilità digitale di tutto il nostro patrimonio artistico".(ANSA).