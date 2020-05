Fase 2: Innovery lancia T-Gate, termoscanner per aziende

(ANSA) - PESCARA, 18 MAG - Innovery lancia T-Gate, un termoscanner ideato per controllare la temperatura dei dipendenti prima che entrino in azienda. Il dispositivo progettato in collaborazione con NEXT2U, spin-off dell'Università 'D'annunzio' di Chieti e Pescara, è costituito da una termocamera per la misurazione corporea, che effettua lo screening della temperatura in un tempo estremamente ridotto rispetto alle soluzioni tradizionali, e da sorgente di riferimento calibrata, utilizzato per migliorare la precisazione nel rilevamento della temperatura. Il dispositivo è completamente indipendente, facile da installare e con un'elevata precisione nella misurazione; è pensato per rilevare la temperatura corporea di soggetti in movimento, ed è stato realizzato per essere utilizzato da grandi aziende, con personale superiore alle 500 unità. (ANSA).