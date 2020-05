Estate,Francavilla al Mare pensa a kit turista e monopattini

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 17 MAG - Un 'kit del turista' con mascherina e igienizzante, modifiche alla viabilità cittadina per consentire il movimento agevole di bici e monopattini elettrici o segway, e tutto ciò che possa consentire una vacanza sicura alle famiglie, con tutti i servizi, ma adeguato distanziamento sociale: è quello che il sindaco Antonio Luciani ha in mente per l'estate 2020 di Francavilla al Mare (Chieti). Dopo la pandemia "non possiamo più pensare a eventi con le masse ai quali ci stavamo abituando negli ultimi anni, come i concerti di Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Gloria Gaynor, Antonello Venditti solo per citarne alcuni. Quindi - spiega all'ANSA - riserveremo le piazze al piccolo commercio. E se un tempo avevamo difficoltà a competere con città come Rimini, Riccione, San Benedetto del Tronto per la movida notturna, oggi che si cerca sicurezza e qualità della vita Francavilla al Mare può cogliere al volo l'opportunità e diventare - dice sorridendo - il posto più bello del mondo dove passare una vacanza". (ANSA).