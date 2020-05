Editoria: sindaco di Pescara, tagli ANSA impoveriscono tutti

(ANSA) - PESCARA, 17 MAG - "La vertenza che vede impegnati giornalisti e collaboratori dell'ANSA riporta, purtroppo, in primo piano le difficoltà economiche attraversate dal Paese ed è l'ennesima manifestazione del vulnus al diritto costituzionalmente rilevante di garantire la libertà e la qualità dell'informazione". Lo afferma in una nota il sindaco di Pescara Carlo Masci. "Quando una testata giornalistica si dibatte in uno stato di crisi siamo tutti moralmente impoveriti. Come sindaco di Pescara sono vicino alla redazione dell'ANSA, in particolare all'anello più debole della catena, i collaboratori retribuiti con spettanze indegne della professione e ancora una volta oggetto di tagli". "Auspico che la linea aziendale dei risparmi a tutti i costi - conclude Masci - non vada a toccare un presidio di informazione e di democrazia come la sede regionale, andando ulteriormente a penalizzare una regione che negli ultimi anni ha assistito a raffica a chiusure, a ridimensionamenti e a un generale impoverimento del sistema diffusionale e informativo".

(ANSA).