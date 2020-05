Al via 'Interno 8', in tv e sui social dal 15 maggio

(ANSA) - PESCARA, 14 MAG - Debutta venerdì 15 maggio alle 20.20 'Interno8', programma di intrattenimento e approfondimento di Rete8 nato da un'idea della giornalista e conduttrice Paola De Simone che accoglierà ospiti in collegamento con gli studi dell'emittente. Condotto dalla stessa De Simone, avrà tre presenze fisse: il giornalista Luca Pompei che proporrà ogni settimana una sintesi di quanto accaduto in Abruzzo, il musicista Alessandro De Berardinis e l'attrice Tiziana Di Tonno.

Ospiti della puntata di esordio saranno Fabio Concato, che presenterà il nuovo brano 'L'umarell', una ballata dedicata agli italiani ridotti in lockdown dalla pandemia, e il pianista jazz Paolo Di Sabatino, autore della canzone "Teramo nel cuore". Le carriere di Concato e Di Sabatino si sono incrociate in un recente progetto di riscoperta di storici brani del cantautore lombardo. Sarà possibile interagire con gli ospiti in studio attraverso i canali social di Rete 8 (pagina web, Facebook e YouTube) dove "Interno 8" sarà in diretta. (ANSA).