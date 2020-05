Agriturismo, 'tremila euro per adeguamento strutture'

(ANSA) - CHIETI, 14 MAG - ''La ripresa dell'attività è punto di partenza nel progettare una nuova forma di turismo sostenibile e sicuramente più di qualità. E serviranno almeno 3.000 euro per l'adeguamento alle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19''. E' la previsione di Jacopo Di Battista, coordinatore regionale di ''Campagna Amica'', a pochi giorni dalla ripartenza degli agriturismi, anche in Abruzzo, il 18 maggio. ''Gli agriturismi escono molto lesi da questo periodo di fermo - dice Di Battista - E' vero che sono attività connesse a un'azienda agricola, ma concentrano tutta l'attività e la produzione sulla somministrazione assistita e gli alloggi: il danno è stato del 90% a marzo e del 100% ad aprile''. Nel futuro ''cambierà il target della clientela, la possibilità economica da parte dei consumatori - aggiunge Di Battista - Potremmo avere un ampliamento della forbice e trovare un vuoto nel mezzo: ovvero avere un numero più grande di utenti disposti a spendere meno su alloggi e agriturismi e questo non aiuta assolutamente il settore". (ANSA).