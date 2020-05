Oscar dell'Ecoturismo a Majambiente e Riserva Monte Genzana

(ANSA) - PETTORANO SUL GIZIO(L'AQUILA), 13 MAG -L'Oscar dell'Ecoturismo a Majambiente e alla Riserva regionale Monte Genzana-Alto Gizio di Pettorano sul Gizio. "Fa' la cosa giusta": la prima e la più grande fiera nazionale del consumo critico e stili di vita sostenibili, insieme con Legambiente ha consegnato l'importante riconoscimento. La cooperativa Majambiente di Caramanico Terme si è aggiudicata l'Oscar Ecoturismo per l'impegno ultraventennale nel turismo sostenibile ed in particolare per aver saputo valorizzare il territorio e la memoria della Resistenza, grazie al progetto "Il Sentiero della Libertà nella Valle dell'Orfento".La Riserva, invece, aggiunge un altro prestigioso riconoscimento al suo straordinario percorso di crescita. Premiata con l'Oscar Ecoturismo per l'impegno nello sviluppo dell'ospitalità sul modello "dell'albergo diffuso" e per la valorizzazione turistica del suo patrimonio ambientale, con interventi mirati a migliorarne l'inclusività e l'accessibilità, attraverso: la realizzazione di una rete di ciclovie, l'implementazione delle dotazioni delle foresterie e la gestione dei rifugi montani.Il coordinamento della "ricettività diffusa" ha permesso la messa a reddito di abitazioni inutilizzate o sottoutilizzate, con molteplici ricadute positive sul tessuto economico del paese, tra le quali quella di assicurare la manutenzione ad immobili che altrimenti avrebbero rischiato l'abbandono.(ANSA).