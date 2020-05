Fase 2: Pescara 25/5 apre Covid Hospital,ospedale si libera

(ANSA) - PESCARA, 13 MAG - "I dati ci dicono che stiamo andando molto bene. Con ogni probabilità con l'apertura del Covid Hospital il 25 di questo mese l'ospedale di Pescara potrebbe tornare quasi completamente libero in termini di spazi e tempi per assistenza sanitaria di diverso profilo". Lo afferma il direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive di Pescara, Giustino Parruti, nel corso della videoconferenza organizzata da Confindustria Chieti Pescara per illustrare la "check list" messa a punto da un team di esperti e contenente tutte le indicazioni utili per riprendere in sicurezza l'attività aziendale. (ANSA).