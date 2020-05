Coronavirus:Abruzzo,calano attualmente positivi, sono 1.489

(ANSA) - PESCARA, 13 MAG - Gli attualmente positivi al Covid-19, in Abruzzo, sono 1.489, con una diminuzione di 59 unità rispetto a ieri. I casi totali sono 3.127. Dodici quelli più recenti emersi dalle ultime analisi: undici fanno riferimento alla sola Asl di Pescara. I 12 casi sono emersi dall'analisi di 1.130 tamponi: è risultato positivo l'1% dei campioni (ieri 0,7%). Le vittime sono 375, di cui cinque ufficializzate nelle ultime ore. I guariti o dimessi salgono a quota 1.263. Del totale dei pazienti, 214 (-8) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 7 (-1) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.268 (-50) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 51.361 test, di cui 45.356 sono risultati negativi. (ANSA).