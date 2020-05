Compleanno con 'Adotta un orso', iniziativa Wwf in Abruzzo

(ANSA) - ANVERSA DEGLI ABRUZZI (L'AQUILA), 13 MAG - Singolare e gradito regalo di compleanno per una ragazza di origine abruzzese, residente nella provincia di Bergamo, a Torre Boldone. Simona Marcelli infatti per il suo 23/mo compleanno, ha avuto in dono dagli amici l'adozione di un orso bruno marsicano, simbolo dell'Abruzzo ed in particolare della Riserva naturale e Oasi Wwf "Gole del Sagittario" di Anversa degli Abruzzi, paese d'origine del papà della festeggiata. "E' il regalo più bello di sempre: un piccolo aiuto ad un amico a quattro zampe - ha commentato Simona - L'orso bruno per me ha un significato speciale, mi ricorda la terra che amo e che ho l'onore di chiamare casa". "Ho deciso di chiamare il mio orsacchiotto di peluche Gemma, come l'orso Gemma, un esemplare bellissimo di orso marsicano che da anni fa capolino tra i paesi della Valle Del Sagittario. Un nome speciale, il mio secondo nome e il nome della mia cara nonna, un nome ancor più importante visto che oggi, proprio il giorno del mio compleanno, in Abruzzo si festeggia Santa Gemma". "Siamo molto felici e commossi soprattutto a nome della natura. Adotta un orso è un'iniziativa del Wwf per la tutela dell'orso marsicano, una specie a rischio estinzione. Con un'offerta che va da 30 a 120 euro si ottiene in cambio un certificato di adozione e un oggetto o un peluche a seconda dell'importo scelto. I soldi raccolti saranno destinati alla realizzazione di frutteti e di areali e altre iniziative per salvaguardare l'animale simbolo dell'Abruzzo. (ANSA).