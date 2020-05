Coronavirus:muore 22enne,è vittima più giovane in Abruzzo(2)

(ANSA) - PESCARA, 12 MAG - Le vittime più recenti, oltre al 22enne, sono un 75enne, una 84enne e una 80enne di Pescara.

Del totale dei pazienti, 222 (-9) sono in ospedale in terapia non intensiva e 8 (-1) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.318 (-51) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 244 si riferiscono alla Asl dell'Aquila, 778 alla Asl di Chieti, 1.448 a Pescara e 645 a Teramo.

Un nuovo caso si registra a Castiglione Messer Raimondo (Teramo), paesino della Val Fino considerato la 'Vo' d'Abruzzo' e inserito in zona rossa fino al 24 aprile, con 84 casi e 13 decessi su poco più di duemila abitanti. Si tratta di un uomo di 53 anni totalmente asintomatico. Un altro caso si era registrato lo scorso 2 maggio, dopo che per due settimane in paese non c'erano stati nuovi contagi. (ANSA).