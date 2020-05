Abruzzoacasatua, meraviglie a portata di bici

(ANSA) - PESCARA, 12 MAG - Quarto appuntamento oggi, martedì 12 maggio, con le conversazioni in diretta Instagram per conoscere, dalla voce degli "Abruzzo Smart Ambassador", i luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa fa parte del contenitore #Abruzzoacasatua, ideato dall'assessorato regionale al Turismo per guidare alla scoperta del patrimonio naturale e culturale. Alle 18.00 su @Yourabruzzo, account ufficiale Instagram del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo, incontro con Emidio Terra. Blogger e influencer freelance su Instagram, Emidio fotografa e racconta i suoi tracciati da ciclista. Sul sito abruzzoturismo.it, nella sezione dedicata agli 'smart ambassador', ha pubblicato 'Storie di ciclismo sull'altipiano di Campo Imperatore', 'Terre dell'olio: in bici alla scoperta dell'Olio DOP aprutino', 'Il giro della Majella'.

Il quinto appuntamento con #Abruzzoacasatua sarà giovedì 14 maggio, sempre alle 18.00. (ANSA).